Britse complotdenker David Icke mag Europa niet binnen: wie is de man die gelooft dat de mensheid wordt bestuurd door buitenaardse reptielen?

De Britse complotdenker David Icke zou zondag spreken bij een demonstratie in Amsterdam. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst laat het 70-jarige uithangbord van het nieuwe antisemitisme echter het land niet binnen, omdat zijn komst een gevaar zou vormen voor de openbare orde. Wie is de voormalige profvoetballer die tientallen boeken schreef over allerlei complotten en gelooft dat de mensheid wordt bestuurd door als mensen vermomde, buitenaardse reptielen?