Daar is de bevestiging! Yves Lampaert verlengt voor drie jaar bij Quick-Step

Er was al een hele tijd een mondeling akkoord, maar nu is het ook officieel: Yves Lampaert verlengt zijn contract bij Quick-Step Alpha Vinyl. De 31-jarige West-Vlaming blijft The Wolfpack tot eind 2025 trouw. Een stevig nieuw contract en een mooie beloning voor zijn prestaties van de voorbije jaren.

”Ik ben enorm gelukkig dat ik drie jaar langer bij dit team kan blijven”, reageerde Lampaert in een persbericht van de ploeg. “Ik zie de ploeg als mijn familie en ben altijd ongelooflijk trots als ik succesvol kan zijn. Hopelijk kunnen we nog wat meer successen bereiken in de volgende jaren. Ik wil Patrick (Lefevere, red.) bedanken voor het vertrouwen dat hij in mij toonde en ik hoop dat ik dat vertrouwen kan terugbetalen.”

Lefevere: “Hij is een enorm groot deel van ons team”

“Ik ben blij dat we tot een akkoord gekomen zijn en dat Yves bij het team blijft”, aldus manager Patrick Lefevere. “Als we aan zijn laatste jaar denken, dan denken we vooral aan wat gebeurde tijdens Parijs-Roubaix (Lampaert was goed mee en viel in volle finale, red.) en zijn gele trui in de Ronde van Frankrijk, maar er is zoveel meer dan dat. Hij heeft zelf al enkele mooie zeges behaald, maar hij werkt onvermoeibaar voor de andere renners en hij is een enorm groot deel van ons team. We zijn enorm tevreden dat we hem drie jaar langer bij ons hebben.”

