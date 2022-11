Met vijftien leden van Markant naar het mooiste uitzichtpunt van Limburg

Het is een stevige klim naar de top van de mijnterril van de voormalige mijnsite van Eisden dat nu Terhills heet op de grens van Dilsen-Stokkem en Maasmechelen. Het lijkt bijna een vakantie in het buitenland, maar het is wel degelijk vlakbij in ons eigen Limburg. “We lieten ons op de wandeling begeleiden door een lokale ranger, die ons vertelde dat Terhills eigenlijk geen natuurlijk landschap is. De heuvels zijn gevormd door het ontginnen van steenkool. Het was een leerrijke, sportieve en echte Limburgse uitstap die niet op ons programma mocht ontbreken. Uiteraard hebben we die afgesloten op een terras mét uitzicht op dat mooie landschap. Want als lokale ondernemende vrouwen blijven we natuurlijk ook ontzettend fier op onze mooie streek.” onique Fraiponts