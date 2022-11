170 euro voor een paar sokken: Harry Styles’ collectie bij Gucci is geland

Harry Styles werd eerder gekroond tot de meest bekoorlijke man ter wereld, dus dat het voormalige One Direction-lid populair is, hoeft geen betoog. Zijn gevoel voor mode staat ook buiten kijf en dat is luxelabel Gucci niet ontgaan. Creative director Alessandro Michele is bovendien een persoonlijke vriend van Styles en dus was het slechts een kwestie van tijd vooraleer ze de handen in elkaar zouden slaan. Het resultaat? Gucci Ha Ha Ha.