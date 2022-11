HERBELEEF. Geen derde wereldtitel aan de brug: Nina Derwael moet vrede nemen met brons op WK in Liverpool

En nu is het aan Nina Derwael!

Nina Derwael 14.700, 2de in de kwalificaties met (6.300+8.400)

Het langverwachte moment: het is nu de beurt aan olympische kampioene Nina Derwael (22), die al wereldkampioene aan de brug werd in 2018 en 2019. In 2020 was er geen WK, in 2021 deed ze niet mee. Derwael brengt een oefening met startwaarde 6.5, maar de jury bracht die in de kwalificaties terug tot 6.3. Maar als ze brengt wat ze ingestudeerd heeft, is haar oefening wel degelijk 6.5 waard en acht ze een totaal van 15.000 mogelijk. De ervaring leert dat Derwael er staat op het moment van de waarheid: in Tokio was ze de enige van de favorieten die in de finale niet begaf onder de druk. Doet ze het nu weer?