Nicole trad op met Johnny Hallyday en Adamo, maar toen kwam Hugo: “Tegen het einde van de opnames waren we smoorverliefd”

“Goeie morgen, morgen.” Zo staat het ook op de gevel van de woning van Nicole en Hugo in Wemmel. Nicole was er wat ongelukkig om. Omdat het fout geschreven was. “Dat moet natuurlijk Goeiemorgen zijn. In één woord. Zoals ons liedje. Professionele fouten, daar kan ik niet goed tegen”, zei ze na een interview bij het afscheid aan haar deur. Vandaag neemt iedereen afscheid van Nicole. Nicole Josy, Nicole van Hugo, Nicole Van Palm.