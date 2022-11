Nicole van ‘Nicole en Hugo’ overleden op 76-jarige leeftijd

Nicole overwon twee keer een kankerdiagnose, maar leed de laatste jaren aan de ziekte van Alzheimer. Ze kwam donderdagavond thuis ten val, en overleed thuis. “Nicole kwam donderdagavond ten val, en viel op haar hoofd”, aldus manager Philippe Draps. “Aan die verwonding is ze overleden. Haar dood heeft dus niets te maken met de ziekte van Alzheimer waaraan ze leed.”

Nicole werd op 21 oktober 1946 geboren in het Vlaams-Brabantse Wemmel, als Nicole Van Palm. In 1970 leerde ze Hugo Sigal kennen. Ze werden verliefd, en werden ook professionele partners: ze vormden een zingend duo dat in 1971 een eerste grote hit scoorde met het liedje ‘Goeiemorgen, morgen’. Ze bleven decennialang optreden, maar in 2015 namen ze definitief afscheid van het podium.