Probeer jezelf een moodboost te geven met geuren, zoals Evy Gruyaert: “Zo kan je stress of angst onder controle houden”

Nee, een antidepressivum kan je niet vervangen door een geurtje, maar je kan geuren wel in je voordeel gebruiken. “Wat dacht je van de coach die bij z’n atleet een nieuw parfum introduceerde na een olympische overwinning. Nadien werd die geur ook gebruikt voor de blijde intrede op de luchthaven of het bezoek aan de koning. En telkens bracht de geur de loper terug naar de euforie en ontlading die hij had gevoeld toen hij over de meet liep.” In haar nieuwe boek Start to feel great geeft Evy Gruyaert tal van tips en tricks, waarvoor ze de nodige kennis haalt bij experten. Voor Billie deelt ze haar wijsheid. In deze laatste week, “Smells like good vibes”, heeft ze het over onze onderschatte geurzin.

“Als gevoelige ziel had ik al langer door dat geuren iets met me deden. Maar wist je dat 75 procent van je emoties mee aangestuurd worden door de geur die je op dat moment ruikt? Dat leerde ik van Kristof Lefebre van MIGLOT Fragrance Lab. Hij verdiept zich in de ‘aromachologie’, de wetenschap die de relatie tussen geuren en ons gedrag en gemoed onderzoekt. Hij vertelde me dat signalen vanuit ons zicht of ons gehoor naar onze hersenen worden gestuurd via verschillende wegen, en door honderden zenuwcellen die één voor één het signaal doorgeven, waarna het de hersenen bereikt. Het signaal van onze reukzin gaat echter instant en rechtstreeks naar ons brein. De reactie erop volgt dan ook onmiddellijk en onbewust, zonder dat we daar enige rationele toestemming voor moeten geven. Met andere woorden: merkt je neus een bepaalde geurmolecule op, dan triggert dat in het brein een bepaald gevoel of een herinnering. En op basis van die associaties zullen we meteen en onbewust in een bepaalde stemming terechtkomen of een zeker gevoel krijgen.”

“Je reukzin is dus veel belangrijker dan je misschien wel dacht, en je kunt geuren op een positieve manier gebruiken om je te ondersteunen en een bepaalde mindset of stemming te creëren. Zo heb ik een interieurspray die mijn lichaam en geest ’s avonds het signaal geeft dat het tijd is om te slapen, maar ik gebruik ook geuren tijdens mijn yogasessies. Die stem ik af op het moment: beoefen ik ’s ochtends yoga, dan kies ik eerder voor een frissere geur met bijvoorbeeld rozemarijn, terwijl ik ’s avonds sneller een zoetere, zachte geur zal kiezen met wat vijg erin. Dat is dan het signaal voor mijn lichaam en geest dat ik ga ontspannen. Ook jij kunt dit inzetten door bijvoorbeeld enkele druppels essentiële olie in een verstuiver te doen in de kamer waarin je werkt, zodat je snel in focus komt, of door tijdens de voorbereiding van een grote presentatie een bepaald parfum te dragen dat je anders niet draagt. Breng je op de dag van je presentatie diezelfde geur aan op je polsen, zodat je er makkelijk aan kan ruiken, dan is de kans groter dat je eventuele emoties zoals stress of angst onder controle kan houden en je voordracht goed verloopt.”

“Wetenschappelijk staat vast dat geuren echte moodboosters kunnen zijn. Ze worden als het ware je (onzichtbare) personal coaches. En die ‘personal’ mag je heel letterlijk nemen, want het effect van een geur hangt dus af van je vorige ervaringen en herinneringen gekoppeld aan die geur. Uit onderzoek is ook gebleken dat het effect van een geur bepaald kan zijn door de kennis die je over die geur heb. Dus: als je dénkt dat lavendel rustgevend is, kan het zijn dat je het daardoor rustgevend vindt.”

Meer lezen?Start to feel great, Evy Gruyaert, bij Uitgeverij Pelckmans, koop je hier.