Lior Refaelov (36) en Yari Verschaeren (21) zijn weer productief bij Anderlecht. Ze scoren en laten scoren zoals in Silkeborg en die lijn willen ze nu graag doortrekken tegen Antwerp. Maar wat met de toekomst? Rafa is in juni einde contract bij RSCA, maar maakt zich geen zorgen. “Ik vind wel een akkoord met Anderlecht voor januari.”