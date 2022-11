Personeel daagt Twitter voor de rechtbank wegens ontslagronde

Werknemers van Twitter hebben in San Francisco een groepsvordering ingesteld tegen hun bedrijf. Ze menen dat de nieuwe eigenaar, miljardair Elon Musk, de wet niet respecteert bij de uitvoering van een grote ontslagronde.

Musk zou van plan zijn zowat 3.700 banen te schrappen. In een e-mail aan het personeel liet het bedrijf weten daar vrijdag mee te starten. Donderdagavond al kregen werknemers geen toegang meer tot hun e-mail.

Volgens de werknemers die naar de rechtbank zijn gestapt, heeft Musk hen niet op tijd op de hoogte gebracht en heeft hij daarmee de wet geschonden. Volgens federale wetgeving moeten grote bedrijven bij massale ontslagrondes immers hun personeel minstens 60 dagen op voorhand waarschuwen.

In juni was er al een gelijkaardige rechtszaak tegen autobouwer Tesla, een ander bedrijf van Musk. De rechtbank in Austin verwees de zaak toen naar een arbitrage achter gesloten deuren.