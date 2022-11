Brooklyn Nets schorsen Kyrie Irving nadat NBA-ster weigerde excuses aan te bieden voor promoten antisemitische film

In de Verenigde Staten hebben de Brooklyn Nets besloten om hun sterspeler Kyrie Irving voor minstens vijf NBA-wedstrijden te schorsen nadat hij een week geleden een antisemitisch filmpje op zijn sociale netwerken had gepromoot. Dat heeft de basketbalclub donderdag bekendgemaakt.

Nadat er commotie ontstond over de uitlatingen van Irving, weigerde die volgens zijn club zijn excuses aan te bieden. In een verklaring laat de NBA-club weten “ontsteld” te zijn door de reactie van de sterspeler. De Nets vinden het “diep verontrustend dat Irving faalde antisemitisme te verwerpen terwijl hij de kans kreeg dit te doen”. Omdat dit in strijd is met de waarden van de club en volgens de Nets “het team kan schaden” is besloten om Irving te schorsen.