Aardbeving met kracht van 6,0 op schaal van Richter treft El Salvador

Een aardbeving met een kracht van 6,0 op de schaal van Richter heeft donderdagnacht El Salvador getroffen. Dat meldt het ministerie van Omgeving. Er zouden geen slachtoffers of opmerkelijke schade zijn, zo bevestigt de president Nayib Bukele.

De beving vond donderdagavond plaats om 22.26 uur (5.26 uur in België) in de Stille Oceaan, 37 kilometer ten zuiden van Playa Mizata. Het natuurfenomeen deed zich voor op 41 kilometer diepte, aldus het ministerie.

Volgens lokale media werd de beving in het hele land gevoeld. Sommige burgers sloegen in paniek op de vlucht. Ook in Guatemala werd de aardbeving opgemerkt.