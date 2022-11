Maken de Russen zich klaar om uit Cherson te vertrekken? Daar lijkt het al langer op, maar nu is ook de Russische vlag boven het stadhuis verdwenen en lopen er amper nog soldaten op straat. Aan Oekraïense zijde vertrouwen ze het niet en spreken ze van “een valstrik.”

Bron: The New York Times, Newsweek, Washington Post, The Guardian, Reuters

Vandaag om 07:17