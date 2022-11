Ruim een op de drie gaat nog altijd ziek naar het werk

Het ziet ernaar uit dat de coronacrisis ons niet heel erg veel geleerd heeft. Wie ziek is, blijft in principe thuis. Maar van de 2.500 respondenten blijkt toch bijna 35 procent nog naar kantoor te trekken als ze zich ziek voelen. Een derde van die werknemers geeft aan dat ze dit vooral doen om de collega’s niet op te zadelen met extra werk.

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (IDEWE) kijkt niet op van die resultaten. “Het is typisch menselijk gedrag. We kijken gemakkelijk naar de korte termijn. Tijdens corona betekende dat: thuisblijven om collega’s niet te besmetten. Maar in deze arbeidsmarkt geldt een enorme krapte en zijn de spelregels anders. Werknemers willen collega’s niet opzadelen met nog meer werk.”

Geen goede zaak, zegt ook arbeidsmotivatie-expert prof. Anja Van den Broeck (KU Leuven), die meewerkte aan het onderzoek. “Als bedrijf kan je daar wel degelijk een beleid rond opzetten, zodat zieke werkkrachten elkaar niet blijven aansteken. En daarnaast moet je flexibel zijn. Wie zich niet goed voelt, zou het vertrouwen moeten krijgen om bijvoorbeeld wel thuis te werken.”(nba)