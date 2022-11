Ouders van vermoorde influencer Gaby Petito klagen politie aan: “Ze beschermden haar niet”

De ouders van Gabby Petito (22) hebben donderdag een rechtszaak van 50 miljoen dollar wegens “onrechtmatig overlijden” aangespannen tegen het Moab City Police Department. Dat schrijft CNN. Volgens de ouders waren agenten van het departement in Utah nalatig toen ze op 12 augustus tussenbeide kwamen na een melding van huiselijk geweld en beschermden ze Petito niet.

Een getuige had gezien hoe Brian Laundrie (23) zijn verloofde sloeg. Aan de politie bevestigde Petito huilend dat hij haar had geslagen, maar gaf ze ook toe dat zij hem eerst sloeg, en smeekte ze om hen niet uit elkaar te halen. Volgens de aanklacht vertoonde Petito de “klassieke kenmerken van een mishandelde partner” door de schuld op zich te nemen. Een foto die toen genomen werd zou een close-up tonen van Gabby’s gezicht, “waar haar wang en oog bebloed zijn, wat de gewelddadige aard van Brians aanval onthult”.

De politie raadde het koppel aan na de interventie een nachtje apart te slapen, maar liet beiden vertrekken zonder gevolg. “Een fysiek gevecht na een ruzie”, schreven de agenten in hun rapport. “Maar zowel de man als de vrouw zeggen dat ze verliefd zijn. Verloofd zelfs. En ze willen allebei niet dat er een gerechtelijke staart komt aan hun ruzie.” De agenten zagen “geen signalen die wezen op gevaar voor de veiligheid van de twee. Het leken gewoon twee kinderen die een ruzie hadden.”

Een paar weken later zou Laundrie Petito wurgen. Hij keerde alleen terug naar huis met hun kampeerbusje en weigerde uit te leggen waar zijn verloofde was, waarna hij ook zelf verdween. Gabby Petito’s lichaam werd teruggevonden in een natuurpark in Wyoming. Ook Laundrie werd uiteindelijk dood teruggevonden. Hij had zich van het leven beroofd en gaf in een afscheidsbrief toe verantwoordelijk te zijn voor haar dood.

Verantwoording eisen

“Het doel van deze rechtszaak is om Gabby’s nalatenschap te eren door verantwoording te eisen en te werken aan systeemveranderingen om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen en dergelijke tragedies in de toekomst te voorkomen”, verklaarde een advocaat van de familie bij de bekendmaking van de rechtszaak tegen de politie.

Petito’s ouders gaven een emotionele persconferentie om de nieuwe rechtszaak bekend te maken. — © AP

Petito’s ouders zeiden te hopen dat door hun aanklacht de politie verandering doorvoert, om andere slachtoffers van misbruik te helpen. “We vinden dat we gerechtigheid moeten brengen omdat ze die dag beschermd had kunnen worden,” zei Nichole Schmidt, haar moeder. “Er zijn wetten gemaakt om slachtoffers te beschermen, en die wetten zijn niet nageleefd, en we willen niet dat dit iemand anders overkomt.”

Volgens de aanklacht duidden agenten Petito verkeerdelijk aan als de primaire agressor, pasten ze de wetten van Utah rond huiselijk geweld verkeerd toe, en trainde de politieafdeling haar agenten onvoldoende voor zulke kwesties.

Stad ontkent schuld

De stad Moab ontkende in een reactie donderdag verantwoordelijkheid voor haar dood. “De dood van Gabrielle Petito in Wyoming is een verschrikkelijke tragedie, en we voelen diep mee met de families en het pijnlijke verlies dat ze hebben geleden. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de agenten van het Moab City Police Department niet verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke moord op Gabrielle Petito”, klinkt het in een verklaring.

De agenten handelden volgens de stad “met vriendelijkheid, respect en empathie tegenover mevrouw Petito”. “De advocaten van de familie Petito lijken te suggereren dat onze agenten op de een of andere manier in de toekomst konden kijken op basis van deze ene interactie. In werkelijkheid had niemand op 12 augustus de tragedie kunnen voorspellen die weken later en honderden kilometers verderop zou plaatsvinden, en de stad Moab zal zich vurig verdedigen tegen deze rechtszaak”, aldus de stad.

De ouders van Petito spanden eerder al een rechtszaak aan tegen Laundries ouders, omdat ze niet meegewerkt zouden hebben tijdens de zoektocht naar Gabby Petito.