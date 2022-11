Lichaam aangetroffen in openbaar toilet in hartje Gent

Het parket van Oost-Vlaanderen en de Gentse politie zijn donderdagavond een onderzoek geopend naar een overlijden in het openbaar toilet op het Veerleplein in de Gentse binnenstad.

Donderdag na 20 uur werd het lichaam van de persoon aangetroffen in het openbaar toilet op het Veerleplein aan het Gravensteen. Er werd nog geprobeerd om de persoon te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De Gentse politie werd daarop verwittigd en die kwamen massaal ter plaatse.

Over de oorzaak en de omstandigheden van het overlijden in het openbaar toilet is voorlopig nog geen volledige duidelijkheid. Naast het lichaam zouden wel naalden aangetroffen zijn. Het zou dan ook vermoedelijk om een overdosis drugs gaan, maar de oorzaak moet nog uitgeklaard worden.

Het parket van Oost-Vlaanderen werd daarom verwittigd en het overlijden wordt daarom volgens de standaardprocedure als een verdacht overlijden behandeld. Een wetsarts komt waarschijnlijk nog ’s nachts ter plaatse. Mogelijk kan die vrijdag uitsluitsel brengen over de omstandigheden en oorzaak.