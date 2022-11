Echtgenoot van Nancy Pelosi mag ziekenhuis verlaten na hersenoperatie na gewelddadige inbraak

Vrijdagnacht brak de 42-jarige David DePape in in het huis van de voorzitter in San Francisco. Nancy Pelosi zelf was op het moment van de feiten in Washington DC, maar haar man was wel aanwezig. Hij werd door DePape aangevallen met een hamer. Paul Pelosi liep daardoor verwondingen aan zijn arm en handen en een schedelbreuk op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en moest een hersenoperatie ondergaan. Verwacht wordt dat hij volledig zal herstellen.

David DePape werd ter plekke door de politie gearresteerd. Hij wordt onder meer beschuldigd van poging tot moord, inbraak, mishandeling en vrijheidsberoving van een bejaard persoon en bedreiging van een ambtenaar. De rechtbank besloot de man voorlopig vast te houden zonder de mogelijkheid hem op borgtocht vrij te laten. Hijzelf pleitte onschuldig.

Het Department of Homeland Security liet woensdag weten dat DePape, een Canadees, illegaal in het land zou zijn en daardoor mogelijk een deportatie riskeert.

