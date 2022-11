Skeeleraar Jason Suttels maakt indruk met wereldtitel

Jason Suttels heeft donderdag in Buenos Aires de belangrijkste overwinning van zijn skeelercarrière behaald. Op indrukwekkende wijze won de 21-jarige Suttels op de laatste dag van de wegwedstrijden van de World Skate Games de puntenkoers over tien kilometer. Eerder had de skeeleraar uit Tienen op de piste brons gehaald.

In de tweede helft van de race was Suttels er met de Colombiaan Juan Mantilla vandoor gegaan. Ze wisselden elkaar goed af. De rest van het peloton leek niet meer mee te doen. Vier ronden voor het einde schudde Suttels zich los van zijn medevluchter en was de wereldtitel een feit.

Een jaar geleden werd er nog om Suttels gelachen. Tijdens de marathon op het wereldkampioenschap in Colombia nam hij bij een rotonde de verkeerde weg. België kwam dat toernooi met lege handen naar huis. Er werd Suttels geregeld verweten dat hij tijdens de koersen onvoldoende oplette.

Deze zomer werd Suttels, die in het verleden wel wereldtitels bij de junioren veroverde, in Italië Europees kampioen. Daarbij had hij de hulp van de in Argentinië afwezige Bart Swings. Deze titel, op een wegparcours in de straten van Puerto Madero, behaalde hij volledig op eigen kracht. Daarom prikte hij bij de finish een vinger tegen de borst.

Nadat Suttels los was, werden Mantilla, de ervaren Spanjaard Franscisco José Peula en de overige rijders weggereden. Het was een triomf van het type dat Swings wel eens demonstreert. Hij deed dat onder meer tijdens de Wereldspelen, vier maanden geleden in het Amerikaanse Birmingham. Suttels zal blij zijn dat hij dit jaar is blijven skeeleren en niet de schaatsen heeft ondergebonden zoals zijn voorbeeld heeft gedaan.

Met alleen nog de marathon voor de boeg heeft België, dat een driepersoonsploeg met bondscoach Remy Hubert naar de Games stuurde, goud en brons. In de afvallingskoers over 15 kilometer eindigde junior Jorun Geerts als vijfde. Op de puntenkoers bij de vrouwen bleef Fran Vanhoutte eveneens buiten de prijzen.