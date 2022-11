Genkse politiek reageert op overlijden Leo Delcroix (72): “Het was een vaderlijke figuur”

Burgemeester Wim Dries (cd&v) van Genk zegt dat Genk een fijne mens verliest. “Ik heb hem leren kennen toen hij minister werd”, zegt Dries. “Ik was toen pas gemeenteraadslid. Hij heeft mij wegwijs gemaakt in de politiek en de samenleving. Daar ben ik hem dankbaar voor. Ik ben trouwens van de eerste lichting van jongeren die niet meer onder de dienstplicht viel.”

Hart onder de riem

Jacques Germeaux (Open Vld) die ook politiek actief was en in die zin samenwerkte met Delcroix is getroffen door het nieuws van zijn overlijden. “Het was een vaderlijke figuur in de politiek”, zegt Germeaux. “Ondanks dat we niet van dezelfde partij waren had ik een heel aangename relatie met hem. Ik weet nog dat we in 2006 een politieke nederlaag opliepen en ons aantal zitjes daalde van zes naar twee. Voor ons was dat afschuwelijk. Maar ik zal nooit vergeten dat het Leo Delcroix was die mij toen een hart onder de riem stak.”