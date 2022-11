De aanval van transcendente meditatieve geheugenstralen en een dickpic: Dit was ‘De allerslimste mens’

De vragen beginnen stilaan moeilijker te worden in ‘De allerslimste mens’, maar ook de manier waarop ze gesteld worden. Vraag maar aan Astrid Coppens, die er ‘transcendente meditatieve geheugenstralen’ – wablieft? – voor gebruikte. Met alle gevolgen van dien voor jurylid Jennifer Heylen.

De winnaar van donderdag

Delphine Lecompte was meteen in goede vorm bij haar terugkeer.

De verliezer:

Het zit erop voor Kobe Ilsen.

De nieuwkomer maandag:

De hoofdredactrice van deze krant, Liesbeth Van Impe

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Geeft je therapeut goede raad?

Delphine Lecompte: “Het is niet zo een therapeut die raad geeft. Ze luistert. Gemakkelijk verdiend.”

***

Bockie De Repper over zijn therapeut: “Ik ben nogal rap overprikkeld. Maar die man heeft mij een superhandige tip gegeven. Als ik het voel aankomen moet ik zes seconden inademen, dat twee seconden vasthouden, vier seconden uitademen en drie gin-tonics drinken.”

***

Bockie: “Alles wat een olijf aanraakt, wordt olijf. Het is de soa van de aperitiefhapjes.”

***

Lecompte bekent: “Ik heb wel een boontje voor Bart Schols.”

Van Looy: “Hij kijkt naar het programma. Heb je een boodschap?”

Lecompte: “Waar blijft mijn dickpic, Bart!”

Het mooiste moment:

Het zijn de finaleweken, dus het niveau stijgt. Ook bij de vragenstellers in de ‘Open deur’-ronde wordt er naar een minder evidente manier gezocht om – wel ja – een vraag te stellen. Zo doet Astrid Coppens dat met transcendente meditatieve geheugenstralen. Alleen komt de vraag niet aan bij Riadh Bahri, maar wel bij Jennifer Heylen in de studio. Waarop die een aanval krijgt. En dat alles om te vragen ‘Wat weet je over Stranger things?’.

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss-Terkessidis (12 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)