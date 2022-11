Oud-minister Leo Delcroix overleden op 72-jarige leeftijd

Vlaams politicus Leo Delcroix uit Genk is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt CD&V aan onze redactie. Delcroix was in de jaren negentig minister van Defensie onder Dehaene.

In 1992 werd Delcroix minister van Defensie in de regering-Dehaene I. In die hoedanigheid schortte hij de dienstplicht op. Ook knipte Delcroix flink in het aantal manschappen, kazernes en wapens en bevroor hij het budget voor Defensie. Het Belgische leger werd onder zijn bewind meer en meer ingezet voor vredesoperaties, onder meer in het voormalige Joegoslavië, Somalië en Rwanda.

Bij de Europese verkiezingen van 1994 stond Delcroix voor het eerst op een lijst en haalde hij een hoge score. Een jaar later werd hij verkozen tot Vlaams parlementslid. Tot eind jaren negentig werd hij door het Vlaams Parlement aangewezen als gemeenschapssenator. Nadien stapte Delcroix over naar het bedrijfsleven.

Zo werd Delcroix directeur van de Maastricht School of Management in Nederland. Maar uit die functie moest hij ontslag nemen door zijn rol in de zogenaamde “milieuboxenaffaire”. Delcroix werd eerst schuldig bevonden aan schriftvervalsing, maar werd in beroep vrijgesproken. Mede omdat feiten toen verjaard waren.

Het was niet de eerste en enige keer dat Delcroix in opspraak kwam. In november 1994 onthulde Humo dat aan de villa van Delcroix in het Franse Bormes-les-Mimosas Vlaamse postbodes in het zwart hadden gewerkt. Ook in het smeerpijpdossier, de miljarden van de Kempense Steenkoolmijnen en de Superclub-KS-affaire werd Declroix genoemd, maar nooit beschuldigd.

In 2010 werd Delcroix voorzitter van de Universiteit Hasselt. Drie jaar geleden legde Delcroix die functie neer wegens gezondheidsproblemen. Hij werd opgevolgd door voormalige Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.