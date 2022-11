Belgisch biotechbedrijf Galapagos schrapt 200 banen in Europa

De maatregel is een gevolg van de nieuwe strategie die Galapagos donderdagavond aankondigde. Die is bedoeld om “groei en waardecreatie te versnellen door de manier waarop we innoveren en opereren te hervormen”, aldus CEO Paul Stoffels in het persbericht.

“Als gevolg van onze nieuwe strategische richting, zijn we van plan ons personeelsbestand met ongeveer 200 functies in onze vestigingen in Europa terug te brengen”, zegt hij ook. “Hiermee willen we ruimte creëren om te herinvesteren in nieuwe capaciteiten en programma’s in onze oncologiefranchise. Dit is een moeilijke maar noodzakelijke beslissing, en we zullen alle toepasselijke procedures volgen met respect voor onze mensen.”

Galapagos telt in totaal 1.357 medewerkers, van wie 563 in België. In het persbericht van donderdagavond staat niet waar de 200 banen in Europa concreet worden geschrapt. Naast België telt het bedrijf ook medewerkers in Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Verenigde Staten.

In de nieuwe strategie krijgt onderzoek en ontwikkeling in de - voor het bedrijf belangrijke gebieden - immunologie en oncologie meer belang.