Jonathan Tabu naar het Italiaanse Cremona

Belgian Lion Jonathan Tabu verlaat Brussels en tekende een contract bij het Italiaanse Cremona (Serie A2). De 37-jarige en 1m90 grote guard was bij Brussels in vier wedstrijden goed voor een gemiddelde van 10 punten, 3 rebounds en 2 assists.

Van 2004 tot 2010 was hij succesvol bij Charleroi (drie titels, één Belgische Cup) actief. Dan volgden twaalf jaar in het buitenland bij onder meer Fuenlabrada, Bilbao, Manresa en Zaragoza in Spanje, Milaan, Cantu en … Cremona in Italië, Alba Berlijn (Duitsland) en een rits Franse clubs (Châlon-Reims, Le Portel, Le Mans). In 2022 won hij nog de Belgische Cup met Limburg United en in het begin van dit seizoen kwam hij dus eventjes uit voor Brussels.

Met 145 caps telt Jonathan Tabu ook de meeste selecties voor de Belgian Lions. Hij was aanwezig op vijf opeenvolgende EK’s: 2011, 2013, 2015, 2017 en 2022. Hij zit ook in de selectie voor de twee WK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Lions op 11 november in Turkije en op 14 november in de Mons Arena tegen Griekenland. (cpm)