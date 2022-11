Hein Vanhaezebrouck onderlijnt: “AA Gent overwintert al voor de vijfde keer in Europa”

“Ik had me drie targets vooropgesteld”, begon Vanhaezebrouck. “Europees overwinteren en het zo goed mogelijk doen in de Croky Cup en de Jupiler Pro League. Dat eerste hebben we dus al verwezenlijkt. We hebben er alles aan gedaan en het is gelukt. In onze hele campagne hebben we te veel fouten gemaakt en pakten we onnodige tegendoelpunten. Als je alle matchen analyseert was Gent steevast dominant, enkel niet efficiënt genoeg. In de tweede helft vloog er dan een binnen en daarop maakten we het tweede doelpunt. Molde kraakte en dan slaagden we er nog in om 4-0 te maken.”

“Er is altijd druk bij AA Gent maar dat is bij andere ploegen niet anders”, ging Vanhaezebrouck verder. “De kwalificatie was tot vandaag nog geen feit. Niet omdat we niet goed speelden, integendeel. We slaagden er niet in om te scoren. Vandaag wel, en ineens vier keer. Grotendeels werd mijn plan gevolgd. Salah deed het voortreffelijk. Ik ben blij voor hem maar ook voor de andere jongens. Het werd 4-0 maar het had ook 7-0 kunnen zijn. Ook voor de fans ben ik tevreden. Zij bleven altijd achter ons staan. Ze kunnen nu al uitkijken naar een volgende Europese ronde van hun ploeg. Hopelijk is de loting ons gunstig gezind. Dit is al de vijfde Europese overwintering voor Gent sinds ik hier begon als coach. Dat kunnen weinig ploegen zeggen. Wij hebben vandaag gedaan wat we moesten doen.”