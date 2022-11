Adnan Custovic kijkt uit naar duel met ex-club KV Oostende: “Ik heb een berichtje gestuurd naar Yves, het is triest voor hem”

Zondag trekt Adnan Custovic (44) met KV Kortrijk naar KV Oostende, zijn ex-club. De kustboys wisselden afgelopen week van coach. Vanderhaeghe out, Thalhammer in. “Ik heb een berichtje gestuurd naar Yves. Het is triest voor hem.”

Het trainerskerkhof van de Jupiler Pro League puilt uit. We zijn nog niet eens halfweg en acht clubs stuurden hun trainer al de laan uit. “Belgische clubs zoeken te snel de oorzaak van de problemen bij de coaches”, vertelt Custovic. “We moeten het accepteren, want dat is nu eenmaal het leven van een trainer. Het is triest voor Vanderhaeghe. Ik heb hem een berichtje gestuurd, niet meer dan dat. Ach, het zal nooit meer veranderen.”

KVO en KVK spelen zondag een echte West-Vlaamse zespuntenmatch. Beide ploegen kamperen voorlopig onderin het klassement. Toch is Custovic op zijn hoede voor de kwaliteiten van zijn ex-club. “Oostende zit in mijn hart. Het is een familiale club en ik ken er nog enkele mensen. Natuurlijk is er de afgelopen week veel veranderd, maar ik verwacht een soortgelijke wedstrijd zoals tegen Cercle Brugge. Ik denk dat Oostende met lange ballen zal spelen en fors zal zijn in de duels. Ik wil een goede wedstrijd zien zodat we met drie belangrijke punten naar huis kunnen keren.”

Vermoedelijke selectie: Vandenberghe, Watanabe, Sych, Mbayo, Messaoudi, Benchaib, Keita, Deman, Avenatti, Lamkel Zé, Dessoleil, Mehssatou, Vandendriessche, D’Haene, Ilic, Loncar, Silva, Radovanovic, Henen, Tanaka, Selemani Bruno.Gueye is geblesseerd en geschorst.