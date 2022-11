Zucht van opluchting bij Sven Kums en AA Gent na ruime 4-0-zege tegen Molde: “Dit kan ons een boost geven”

“Na rust hebben we onze kansen afgemaakt. Dat lukte voor de pauze niet”, was de bondige maar correcte wedstrijdanalyse van Sven Kums. “Je gaat nu toch met een goed gevoel het weekend in. Anderzijds zullen we dan ook dezelfde energie moeten brengen: veel kansen versieren en druk naar voren toe zetten. Dat was vandaag echt onze kracht. Iedereen was achterin ook heel geconcentreerd. Zo hoort het.”

“Dit is een heel mooie overwinning”, zuchtte Sven Kums na afloop van de riante 4-0-overwinning van de Buffalo’s. “Er zat toch wel wat druk op deze wedstrijd, want Europees overwinteren was een van onze doelstellingen die we bij aanvang van het seizoen hebben geformuleerd. We wisten dat we moesten winnen, maar er was geen druk zichtbaar op het veld. Iedereen ging er vol voor en voetbalde bevrijd.”

“Voor rust hadden we al genoeg kansen bij elkaar gevoetbald, maar de afwerking verliep nog niet naar wens. Gelukkig lukte het wel na de pauze.” Halfweg was er nochtans toch wat twijfel in de Gentse rangen geslopen. “Toen beseften we een beetje dat we toch al wat energie hadden verbruikt en dat dit voor problemen kon zorgen in de tweede helft.”

“We zijn toen gelukkig op ons elan doorgegaan. Toen hebben we onze kansen wel afgewerkt – dat was het grote verschil met die eerste helft van ons. Ik weet niet of we toen echt beter voetbalden”, vroeg Kums zich luidop af. “Zo was Hjulsager niet alleen na de pauze aanwezig. Hij is altijd belangrijk voor onze ploeg. Misschien niet altijd even gelukkig in zijn acties, maar hij zet wel veel druk en is altijd aanspeelbaar. Hij kan ook een beslissende pass geven. Ja, hij is echt wel belangrijk voor het team.”

De druk was evenwel een belangrijk issue in de Gentse kleedkamer. “De druk was zeker groot. Daar moeten we niet flauw over doen. Als je vooraf zegt dat je wil overwinteren, maar je telt slechts vijf punten na vijf matchen. Tja. Dan is de druk groot, hè. Tijdens bepaalde wedstrijden waren we duidelijk de betere ploeg, maar als je niet wint, maak je het jezelf moeilijk.”

De voormalige Gouden Schoen weet ook waar het fout liep voor de Buffalo’s. “We beseften vooraf ook dat we in Molde op hun kunstgras hebben afgezien. Vooral thuis tegen Djurgarden en Shamrock Rovers creëerden we genoeg kansen om te winnen, maar lieten we het afweten. Dat hebben we nu rechtgezet. De opluchting is zeker groot, maar nu moeten we het ook goed doen in die twee andere competities.”

Zondag andere competitie

“Deze zege is dan ook heel belangrijk”, klonk Kums oprecht opgelucht. “Anderzijds speel je zondag alweer een andere competitie. Dit kan ons wel een boost geven. Je gaat nu toch met een goed gevoel het weekend in. Anderzijds zullen we dan ook dezelfde energie moeten brengen: veel kansen versieren en druk naar voren toe zetten. Dat was vandaag echt onze kracht. Iedereen was achterin ook heel geconcentreerd. Zo hoort het.”

Tot slot kwam Kums nog even terug op zijn goal. “Toen Hongi de bal kreeg, wist ik meteen wat ik moest doen. Die bal zou wel op het juiste moment komen. Ik wist ook meteen wat ik ging doen. Dat zijn de leukste doelpunten omdat alles zo goed uitpakt. Je begint dan al te denken wat je kunt doen en dan pakt het nog zo mooi uit. Heerlijk”, besloot Kums en weg was hij. De Gentse nacht in.