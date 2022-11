“Vanavond blijft het droog met soms brede opklaringen”

Vannacht wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen. Links of rechts zou er tijdens het eerste deel van de nacht nog eens even een buitje kunnen vallen maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur zakt bij een zwakke westenwind naar minima rond gemiddeld een graad of 5. Lokaal in valleien kan het kwik tot 3 graden boven het vriespunt zakken.

Zaterdag blijft het in Limburg heel de dag droog. Wolkenvelden en soms brede opklaringen wisselen elkaar af terwijl de temperatuur oploopt naar een maximum in de buurt van 12°C. De wind waait uit het zuidwesten en wakkert namiddag aan tot gemiddeld 3 a 4 Beaufort.

In de nacht naar zondag zorgen wolkenvelden ervoor dat de temperatuur amper beneden 10°C zakt. Er blijft ook een matige zuidwestenwind waaien.

Vóór zonsopkomst is er geen regen te verwachten. Waarschijnlijk bereikt de eerste regen Limburg zondag zelfs pas na het middaguur.

