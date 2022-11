Sinds zijn pensioen en verhuizing naar Hasselt vindt Jan Theuwissen zijn uitlaatklep in het schilderen. “Ik ben van nature een optimist en een rustige mens. Dat zou je in mijn werken moeten zien.” — © Luc Daelemans

Hasselt/Zonhoven

Weinig mensen kennen hem misschien bij naam, maar zijn werken herkennen vele Hasselaars wellicht wel. De schilderijen van Jan Theuwissen (67) pronken in maar liefst 50 vitrines in de Hasseltse binnenstad. Sinds zijn pensioen vindt de Zonhovenaar een uitlaatklep in het schilderen. Zijn werken werden nu gebundeld in een ‘Theuwissenwandeling’ met bijhorende expo.