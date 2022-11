Sven Kums bekroont Gentse zege in de Conference League met geweldig lobje: “Ik wist wat ik ging doen”

Met een listig lobballetje slaagde Sven Kums er donderdag in om Molde-doelman Karlström te verslaan. Hij zorgde voor de 3-0 in de slotwedstrijd van de groepsfase van de Conference League en gaf de Noren helemaal de doodssteek. Het werd uiteindelijk nog 4-0. Kums en co deden wat hen opgedragen werd en slaagden er in de tweede helft in hun opponent helemaal opzij te zetten.

“We hebben heel weinig weggeven”, aldus Kums. “We wisten dat er ons maar een ding te doen stond en dat was winnen tegen Molde. Er kwamen direct veel doelkansen, alleen maakten we die niet af. Daarin slaagden we na de rust gelukkig wel. Eerst via Hjulsager en dan Godeau. De kwalificatie geeft natuurlijk een pak voldoening en blijdschap. We wisten dat we enkel met een zege erin zouden slagen om te overwinteren. Die doelstelling hadden we ons voorgenomen voor de aanvang van het seizoen maar het is altijd gemakkelijker dat te zeggen dan te doen. Er was vooraf een pak stress. We wilden dit tot een goed einde brengen. En dat is gelukt. Ik hoop dat we dit nu verder meedragen de komende weken. Te beginnen al met de match tegen Club Brugge komende zondag.”

Sven Kums lukte het derde doelpunt voor AA Gent, een pareltje over de bezoekende doelman. “Die goal was misschien wel de kers op de taart”, knikte Kums. “Toen ik de bal kreeg van Hong wist ik meteen wat ik met de bal wou doen. Ik lepelde hem over de uitgekomen Karlström. Die treffer deed zonder meer deugd, maar bovenal pakken we een heel belangrijke zege.”