De 31ste jaargang van het Limburgs Cross Criterium zal in Tongeren met een primeur van start gaan. Met Semere Gaime Tekia (27) staat immers voor het eerst een Eritreeër op de deelnemerslijst. “I’m so happy, dat ik geen tijd voor zenuwen heb”, vertelt een gelukkige Semere, die sinds twee maanden in Dilsen verblijft.