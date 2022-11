Vrouw die zich vastklampt aan ondergedompelde auto in kanaal wordt gered door opmerkzame paraglider

Cristiano Piquet vloog afgelopen zondag met zijn paramotor in Miami, toen hij plots een ondergedompelde auto in het kanaal zag liggen. De bestuurster kon zich nauwelijks vasthouden aan de zinkende wagen en riep voor hulp. Zonder twijfel zette Cristiano zijn landing in, waarna hij een buurman verwittigde en de vrouw uit haar benarde situatie redde.