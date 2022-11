Bedrijven zijn massaal op zoek om in januari de automatische loonindexatie te temperen. Kunnen we de maaltijdcheques of ecocheques verhogen, extra vakantiedagen toekennen in plaats van de loonindexatie? De sociale secretariaten in ons land krijgen momenteel allerlei vragen. Maar: “De loonindex omzetten in andere voordelen kan gewoon niet.”