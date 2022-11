Hasselt/Maasmechelen

Het project met de zelfrijdende shuttle in Hasselt is voorlopig stilgezet. Het busje reageerde niet altijd zoals verwacht, wat gevaarlijke situaties opleverde. Zo belandde het busje in een haag toen het moest uitwijken voor een voetganger. In Terhills gaat het project met de zelfrijdende busjes wél nog door.