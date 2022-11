Yan Vorogovskiy blijft een vaste waarde bij RWDM: “We duwen elkaar hier naar een hoger niveau”

“We kunnen tegen elke ploeg een andere tactiek hanteren, maar het spreekt voor zich dat we tegen Dender zo snel mogelijk zullen proberen scoren, zodat we meteen een stevige greep op de wedstrijd hebben”, zegt Vorogovskiy. — © BELGA

De bekerwedstrijd tegen Oudenaarde miste hij wegens interlandverplichtingen met Kazachstan, maar voor de rest stond Yan Vorogovskiy altijd in de ploeg bij RWDM. Terecht, want de Kazach is bezig aan een sterke periode. “Tegen Dender willen we zo snel mogelijk scoren. Zo hebben we meteen een stevige greep op de wedstrijd”, zegt de 26-jarige linksback.

Yan, sinds je afgelopen winter bij RWDM tekende, heb je bijna geen minuut gemist. Had je na je vertrek bij Beerschot gedacht dat je zo snel weer in België zou staan?

“Neen, in geen geval. Ik keerde na Beerschot terug naar Kairat Almaty, maar daar doken al snel problemen op. Als er dan een goed project op je pad komt, dan twijfel je niet. Ik moet zeggen dat Vincent Euvrard me meteen overtuigde toen ik hem aan de lijn had. En kijk, nu ben ik hier.”

En nu is Beerschot een titelconcurrent van jou. Weliswaar in de Challenger Pro League.

“Ik kijk ernaar uit om straks opnieuw de degens te kruisen. Tegen je ex-club spelen is fijn. Ik bewaar goede herinneringen aan Beerschot, het was immers mijn eerste club in België. Maar uiteraard hoop ik dat ik hen bij de volgende confrontatie opnieuw kan verslaan.”

Daar kan jij zeker mee voor zorgen. Je bent immers, net als RWDM in zijn geheel, sterk bezig.

“Er is natuurlijk altijd ruimte om progressie te maken, maar ik kan niet ontkennen dat het hier momenteel vlot verloopt voor mij. Ik hoop dat ik hier kan blijven groeien, daar kan RWDM alleen maar beter van worden.”

De club heeft dit seizoen ontegensprekelijk al stappen gezet.

“Dat is waar. We zijn niet al te best aan het seizoen begonnen, dat moeten we toegeven. Maar dat ligt gelukkig achter ons. We worden elke wedstrijd beter en beter, en dat moeten we proberen aan te houden. Het is geen geheim dat er na de eerste competitiespeeldag nog een pak nieuwe spelers zijn bijgekomen. Opeens zijn we een big team geworden met een brede kern. In deze groep duwt iedereen elkaar naar een hoger niveau.”

Dender, jullie tegenstander vrijdagavond, is bij dezen gewaarschuwd. Bereiden jullie zo’n wedstrijd anders voor dan een wedstrijd tegen een zogenaamde titelkandidaat?

“We bereiden uiteraard niet elke wedstrijd op dezelfde manier voor. Naargelang de tegenstander kunnen we een andere tactiek hanteren. Veel kunnen we er natuurlijk nog niet over verklappen, maar het spreekt voor zich dat we tegen Dender zo snel mogelijk zullen proberen scoren, zodat we meteen een stevige greep op de wedstrijd hebben.”

Barreto keert terug in de selectie

Bij RWDM zijn Claes, De Bie en Oulare geblesseerd. Barreto keert terug in de selectie na een eerste schorsingsdag voor zijn dubbele gele kaart in de wedstrijd tegen Beveren. Het Bondsparket eist nog wel een bijkomende schorsing van vijf speeldagen omdat Barreto zich volgens de ref “fysiek agressief” had gedragen na zijn uitsluiting. Op 8 november kent hij zijn straf. In afwachting mag Barreto opnieuw spelen.