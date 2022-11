Huis in Dilsen onbewoonbaar door uit de hand gelopen schoorsteenbrand

Op de Dijkweg in Dilsen heeft woensdagavond een zware huisbrand gewoed. De brand begon aan de schoorsteen. De woning van een gezin met twee kinderen en twee honden is voorlopig onbewoonbaar. Het gezin kan terecht bij de schoonouders die enkele huizen verderop in de straat wonen.

Het vuur werd donderdag rond 19.30 uur gemeld bij de hulpdiensten. De dochter die op haar kamer zat, had geknetter gehoord en verwittigde meteen haar moeder. Even later sloegen de vlammen al door het dak. Het gezin van vier kon zichzelf in veiligheid brengen en nam ook de twee honden mee naar buiten. De brandweerposten van Maasmechelen en Maaseik waren snel ter plaatse. De brandweermannen konden niet voorkomen hoe de bovenverdieping volledig werd vernield door de brand.

Gevlucht

“De bovenverdieping bestaat uit een houten dek. Wij stoken met gas maar hadden het haardvuur aan”, aldus de vader. “Mijn ene dochter zat op de eerste verdieping op haar kamer toen ze geknetter hoorde. Zij verwittigde haar moeder en even later sloegen de vlammen door het dak. Wij zijn meteen naar buiten gevlucht en hebben onze twee honden nog kunnen meenemen. Er zitten nog andere dieren binnen, maar de brandweer heeft me verzekerd dat ze in veiligheid zijn”.

De brandweer had veel tijd nodig om het smeulende gebinte en het overige houtwerk van het dak af te koelen met water. Door het insijpelende water raakte ook de benedenverdieping beschadigd. Een brandweerman reed de auto van het gezin uit de garage om erger te voorkomen. De voorruit was intussen al gebarsten. Omdat het gezin is aangesloten op de gasvoorziening werd de gaskraan tijdig dicht gedraaid door de brandweer.

Schoonouders

Dienstdoend burgemeester Jos Opdenakker van Dilsen-Stokkem kwam ter plaatse en bood het gezin namens het OCMW hulp aan, maar het getroffen gezin kan voorlopig bij de schoonouders terecht. “Vrijdag nemen we terug contact op met de mensen en kijken we hoe het verder moet. Intussen zal de verzekering ook wel gepasseerd zijn”, aldus Opdenakker.

