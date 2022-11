Nederlandse regering zal zich excuseren voor slavernijverleden

De Nederlandse regering zal in december excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat hebben ingewijden donderdag bevestigd na een bericht van RTL Nieuws. De verwachting is dat de excuses in december worden aangeboden als de bewindspoeg reageert op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Een van de aanbevelingen hieruit is ook om excuses aan te bieden.