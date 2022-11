Italiaanse premier Meloni trekt voor eerste buitenlandse reis naar Brussel

De kersverse Italiaanse premier Giorgia Meloni is naar Brussel afgezakt om de vertegenwoordigers van de EU-instellingen te ontmoeten. Haar eerste buitenlandse bezoek moet de nervositeit over de EU-houding van haar ‘rechts blok’ temperen.

In onze hoofdstad komt Meloni op de koffie bij drie EU-leiders: Charles Michel (Europese Raad), Ursula von der Leyen (Europese Commissie) en Roberta Metsola (Europees Parlement). Door haar eerste buitenlandse trip aan de EU te wijden, hoopt de Italiaanse nationaliste alle twijfel rond haar Europese houding weg te nemen. Haar opzet is om een gematigde en betrouwbare indruk te maken.

Met de EU-leiders heeft de premier het onder meer over de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne en het coronaherstelfonds. Uit dat laatste Europese potje is heel wat geld voor de Italianen voorzien.

Meloni met Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. — © EPA-EFE

Gematigde toon

Meloni zal tijdens haar bezoek proberen om haar anti-EU-imago kwijt te spelen. Sinds enkele maanden slaat ze daarover een gematigde toon aan. Toch wordt ze achtervolgd door haar eurosceptische uitspraken, zoals ‘het plezier voor Europa is voorbij’.

De ideologie van haar partij Broeders van Italië draagt trots de stempel ‘postfascistisch’ en verdedigt zeer conservatieve standpunten. Haar ideologische medestanders, zoals Viktor Orban uit Hongarije, zijn ook niet meteen de meest geliefde leiders binnen Europese kringen. En dan kampt ze binnen haar entourage en coalitiepartners nog met heel wat figuren die een lage dunk hebben van de Europese Unie.

Salvini en Berlusconi

Matteo Salvini is vicepremier en minister van Infrastructuur in Meloni’s rechtse regering. De portefeuille van Binnenlandse Zaken kreeg de man niet. Zo geraakt hij niet weer per direct op ramkoers met de EU wanneer het gaat over migratie. En dan is er nog oud-premier en Europarlementslid Silvio Berlusconi, voorzitter van haar coalitiepartner Forza Italia. Hij maakte de laatste weken geen beste beurt door lovend over Poetin te spreken. Hij ziet hem als ‘een vriend’, schrijft hem ‘lieve brieven’ en begrijpt dat hij via een ‘speciale militaire operatie’ ‘fatsoenlijke mensen’ wil installeren in Kiev.