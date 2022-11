BikeExchange-Jayco versterkt zich met Alessandro De Marchi

“Ik ben heel trots dat ik op dit moeilijke moment in mijn carrière een aanbod van zo’n geweldig team krijg”, zei De Marchi in een reactie op de teamwebsite. “Ik heb niet het beste seizoen achter de rug, maar dit geeft veel motivatie voor volgend seizoen. Ik wil laten zien dat ik nog steeds een sterke renner ben. Ik breng mijn ervaring van de laatste tien jaar als prof mee.”

De Marchi won in zijn carrière onder meer drie etappes in de Ronde van Spanje (2014, 2015 en 2018). De voorbije jaren reed hij vooral in dienst van een kopman. Vorig jaar droeg hij nog twee dagen de roze trui in de Giro.

Eerder versterkte BikeExchange-Jayco zich al met onder meer Zdenek Stybar, Lukas Pöstlberger en Eddie Dunbar.