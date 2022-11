Dopingbom staat op ontploffen in Kenia: “Straks als sportieve paria Rusland achterna”

De Keniaanse atletiekbond is bang voor een internationale uitsluiting van zijn atleten vanwege de vele dopinggevallen. Alleen al in 2022 zijn 25 Keniaanse atleten bestraft voor doping en tegen 19 atleten loopt een onderzoek.

“Op dit moment liggen we op de intensive care”, zegt topbestuurder Barnabas Korir. “We staan op het punt als sportieve paria aan te sluiten bij Rusland. In dit tempo krijgen we misschien dit jaar al te maken met een internationale schorsing.”

Verreweg de meeste atleten die zijn bestraft of geschorst wegens een overtreding van de dopingregels zijn specialisten op de lange afstanden. Grote namen zijn Lawrence Cherono, Marius Kipserem en Diane Kipyokei. Cherono won twee keer de marathon van Amsterdam, Kipserem was twee keer de snelste in de marathon van Rotterdam. Kipyokei won in 2021 de marathon van Boston.

Kenia heeft al jaren geen beste reputatie en staat al sinds 2016 hoog op de aandachtslijst van het mondiale antidopingbureau WADA. De Keniaanse wereldrecordhouder Eliud Kipchoge, tevens tweevoudig olympisch kampioen, noemde het almaar stijgende aantal dopinggevallen “een schande voor het land.”

© AFP

Directeur Sarah Shibutse van het Keniaanse antidopingbureau kondigde een “agressieve” voorlichtingscampagne aan om het dopinggebruik een halt toe te roepen. Ze ziet de toename van het aantal betrapte atleten als een gevolg van de coronapandemie, waarin de wedstrijdsport volledig kwam stil te liggen.

“Veel Keniaanse atleten komen uit arme milieus en zijn afhankelijk van hun sport om in hun levensonderhoud en dat van hun grote families te voorzien. Toen de wedstrijden na de opheffing van de coronabeperkingen eindelijk werden hervat, was de concurrentie groot. Dit gaf een groot aantal atleten de prikkel om naar doping te grijpen en zo hun winstkansen te vergroten.”