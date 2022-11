Sint-Truiden/Antwerpen

Of alles goed gaat met Toni Coppers? Dat is een overbodige vraag. Afgelopen weekend werd de Truienaar (61) niet één, maar twee keer gelauwerd voor zijn hele oeuvre én zijn nieuwste thriller Offer prijkt meteen bovenaan de lijst met bestverkochte boeken in Vlaanderen. “Het is onwaarschijnlijk. Ik sta erbij en kijk ernaar”, reageert de auteur.