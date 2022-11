G7-landen beloven winterplan voor Oekraïne: “Niemand mag doodvriezen of omkomen van honger”

De bevolking van Oekraïne staat voor de zwaarste periode sinds de oorlog. De winter komt er aan en die kan bar zijn. De G7, de groep van zeven economische grootmachten, heeft daarom een winterplan beloofd. In de eerste plaats om de meest kwetsbaren te helpen.

“De gezamenlijke sancties die we hebben ingesteld, zullen nu gevolgd worden door gezamenlijke winterhulp van de G7-partners”, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock bij de start van het overleg in de West-Duitse stad Münster. Veel andere landen hebben ook al aangekondigd dat ze zullen meedoen, zei ze.

“Deze winterhulp betekent ook dat we niet zullen aanvaarden dat de vrede en het internationale recht tijdens de winter zullen worden geschonden”, aldus nog Baerbock. “We zullen niet aanvaarden dat de Russische president slaagt in zijn opzet om Oekraïne te breken. We zullen niet aanvaarden dat hij hoopt de internationale samenhang kapot te maken.”

Duitsland is nog tot het einde van het jaar voorzitter van de G7. Ook Frankrijk, Italië, Japan, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk maken deel uit van de G7.

Baerbock beschuldigde de Russische president Vladimir Poetin ervan dat hij door de aanvallen op de energie-infrastructuur verder afdrijft richting onmenselijkheid.

Onder meer ex-kolonel Roger Housen zei eerder al dat Poetin probeert het leven van de Oekraïense burgers zo miserabel mogelijk te maken. Zeker met de winter die op komst is.

Veel mensen hebben nauwelijks nog een dak boven het hoofd, anderen hebben honger.

“We zullen niet toestaan dat ouderen, kinderen en jongeren sterven van honger of dat ze doodvriezen, zegt Baerbock.

Duitsland stuurde zelf al meer dan honderd generatoren om het stroomnet te stabiliseren.