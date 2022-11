‘The Voice’ komt met Redzone: Knockouts zien er dit seizoen iets anders uit

Heel wat nieuwigheden in ‘The Voice van Vlaanderen’vrijdagavond. Allereerst neemt Gloria Monserez de presentatie over van An Lemmens, die tijdens de opnames zwangerschapsverlof had. Maar ook de tweede ronde, de Knockouts, werd in een nieuw jasje gestoken. Coaches kunnen twijfelgevallen de volgende weken in een Redzone droppen.

In dit achtste seizoen van The Voice van Vlaanderen zien de Knockouts er iets anders uit. Iedere kandidaat neemt het voortaan tegen z’n volledige team op. Er wordt dus niet meer in groepjes van drie gezongen. Per team mogen er van de veertien talenten slechts vijf overblijven. Na een zangprestatie staat de coach dus voor een nog moeilijkere keuze dan anders. Ofwel mag een kandidaat rechtstreeks door naar de volgende ronde. Ofwel wordt die meteen naar huis gestuurd. In die laatste situatie is er nog altijd vijfde coach Laura Tesoro die een afvaller kan opvissen voor haar Comeback Stage.

Gloria Monserez presenteert aan de zijde van Aaron Blommaert. — © vtm

Maar als een coach twijfelt, kan die een deelnemer ook in de Redzone plaatsen. Een soort van wachtruimte waar iedere coach maximaal drie personen mag zetten. Als iedereen van het team aan de beurt geweest is en de vijf plekken zijn nog niet ingenomen, dan kan de coach nog zangers meenemen uit die Redzone. Maar zodra Koen Wauters en co iemand in de Redzone willen plaatsen, geven ze de andere coaches nog eerst de kans om die kandidaat te stealen. Iedere coach moet nog één deelnemer stelen, zodat ze met een team van zes naar de Battles kunnen trekken.

Streng

Het wordt dus een strenge selectieprocedure, waaraan twee Limburgers zich vrijdagavond wagen. Celine van Poppel overtuigde tijdens haar Blind Audition Jan Paternoster om te draaien met Door de Wind van Ingeborg. Jan was op slag verliefd op haar accent en dat mag ze tijdens haar Knockout opnieuw laten horen. De Bocholtse zal Meisjes van Honing van Pommelien Thijs zingen.

Celine van Poppel mag opnieuw in het Nederlands zingen. — © vtm

De Hasseltse Laura Seys hoopt met Settle Down van Kimbra eens een andere kant van zichzelf te laten zien aan coach Mathieu. Tijdens haar auditie bracht ze nog een ballade van Idontwannabeyouanymore van Billie Eilish.

Laura Seys wil eens een andere kant van zichzelf laten zien en horen. — © vtm

LEES OOK. Hasseltse musicalactrice Laura treedt in ‘The Voice’ op de voorgrond: “Engste auditie ooit”

‘The Voice van Vlaanderen’, VTM, 20.35 uur