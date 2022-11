Kan de kat met duizend levens weer klauwen? Comeback Rafael Nadal voorlopig geen succes

Amper zes keer verloor Rafael Nadal dit seizoen. Hij kende een superjaar, met een tweede Australian Open, een veertiende Roland Garros, en won zo zijn 22ste grandslamtoernooi – niemand deed ooit beter. In 2022 is hij na Carlos Alcaraz de beste speler van het circuit.

Maar de medaille heeft een keerzijde. Dit jaar speelt Nadal noodgedwongen in een ritme van ‘twee maanden wél, twee maanden niet op het court’. De hoofdreden: blessures, nog eens blessures en nog meer blessures. Zijn linkervoetblessure gaat nooit meer weg, zijn buikspieren spelen hem vaker op dan hem lief is, zijn knoken kraken permanent. Na de US Open, toen hij in de achtste finales sneuvelde tegen Frances Tiafoe, laste hij voor onbepaalde tijd een pauze in. Om zijn lichaam te laten helen maar ook om te genieten van het vaderschap, in oktober zagen hij en zijn vrouw Ana Maria een zoontje in hun leven komen. Of hij nog zou spelen dit jaar, liet hij toen in het midden. Ja, dus, in Parijs. Die comeback werd voorlopig geen succes, het nummer twee van de wereld verloor gelijk tegen de Amerikaan Tommy Paul, nummer 31 van de wereld. Al heel vaak kwam Nadal terug nadat hij gesloopt leek door blessures. Het grootste manco nu, zegt Nadal, is dat blessures hem dwingen om zo vaak de strijd te staken. “De laatste vijf maanden speelde ik niet genoeg. Dan heb ik het niet eens over wedstrijden maar over trainingen die erbij horen, sparren met de profs tijdens die toernooien.”

Nadal hoopt nog op de ATP Finals in Turijn binnenkort, voorbehouden aan de beste acht ter wereld. Tegelijk heeft hij “veel aan zijn hoofd” de jongste tijd. “Ik had het altijd al niet makkelijk om thuis weg te zijn. Maar nu is het nog moeilijker, mijn zoontje is enkel weken oud, ik mis hem enorm.” (hjb)