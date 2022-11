Ann Van den Broeck heeft laatste chemobehandeling achter de rug

Musicalactrice Ann Van den Broeck (46) heeft haar laatste chemobehandeling achter de rug. Dat meldt ze op Instagram. Van den Broeck is sinds afgelopen zomer in behandeling voor borstkanker.

“Klein feestje in de borstkliniek van het UZA! Mijn laatste AC-chemo is een feit”, schrijft de actrice op Instagram. Ze vierde die laatste chemobehandeling met een alcoholvrij drankje, een bos bloemen die ze van vriendinnen kreeg en een bezoekje van vriendin en actrice Britt Van Der Borght.

Van den Broeck deelde enkele weken geleden nog een update op Instagram nadat ze van veel mensen de vraag had gekregen hoe het met haar ging. De actrice deelde toen mee dat ze na de eerste AC-chemo behoorlijk misselijk was, maar dat het beter ging nadat ze geleerd had wat, hoeveel en wanneer ze kon eten na zo’n behandeling. “Het is vaak pittig, en ik zal zo blij zijn dat ik die chemo alvast kan afvinken”, schreef ze toen.

Nu is het gelukkig zo ver. Maar de behandeling van Van den Broeck zit er nog niet volledig op. “Afvinken en op naar de volgende stap: operatie! Daar weet ik volgende week alles over”, schrijft ze.