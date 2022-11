Jongeren met metaaldetector vinden vier springtuigen aan Eynderweg in Helchteren

Aan de Eynderweg in Helchteren hebben jongeren met een metaaldetector vier springtuigen aangetroffen. Ze lagen op de grens tussen een akker en een bos.

Meteen werd de politie van de zone Carma verwittigd. Ook de ontmijningsdienst Dovo werd op de hoogte gebracht. Aan de hand van de beelden die van de springtuigen gemaakt zijn, kon de ontmijningsdienst al vaststellen dat er geen gevaar was voor de omgeving. Burgemeester Alain Yzermans werd op de hoogte gebracht. “Voor mij is vooral de veiligheid van de mensen belangrijk”, zegt Yzermans. “Dovo heeft in elk geval bevestigd dat het de tuigen komt ophalen.” (ef/cn )