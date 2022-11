Halloween is nog maar net voorbij, maar VTM begint al aan de voorbereidingen van het kerstfeest. Binnenkort pakt de zender uit met ‘Mijn Beste Kerst Ooit’, een programma dat zich nog het best laat omschrijven als “‘Komen Eten’ voor kerstfreaks”. Vier duo’s zullen wekelijks alles in de strijd gooien om het beste kerstfeest ooit te organiseren.