Meer dan 700 mannen willen DNA leveren om 30 jaar oude moordzaak op te lossen: “De respons is heel groot”

Caeckaert was een vastgoedmakelaar en woonde en werkte in Knokke-Heist, en werd op 26-jarige leeftijd met tientallen messteken om het leven gebracht. Dat is ondertussen zo’n dertig jaar geleden, maar een verdachte werd nooit gevonden. Het onderzoek is evenwel nog lopende. Sofie Claerhout, een biowetenschapper uit Kortrijk, hoopt via een nieuwe DNA-techniek nog een doorbraak te forceren. In enkele weken tijd hebben zich al meer dan 700 mannen gemeld die willen meewerken en dus DNA willen leveren. “Dankzij de media-aandacht is de eerste respons groot”, zegt Claerhout. En blijft het onderzoek dus nog leven.

De nieuwe onderzoekstechniek focust zich op het mannelijke Y-chromosoom, dat van vader op zoon wordt doorgegeven. Als er een match wordt gevonden, kan de dader via de familie mogelijk gevat worden. Al zijn we daar nog lang niet: er moet eerst nog een nieuwe wet goedgekeurd worden die toelaat om die techniek te gebruiken. Omdat die er pas volgend jaar kan komen, wil Claerhout ondertussen zoveel als mogelijk DNA-materiaal verzamelen. “We hebben van nog meer mannen Y-chromosoom nodig”, zegt ze. “Vooral uit de regio Knokke-Heist en Maldegem. Want Ingrid was afkomstig van Maldegem. Dan kunnen we de dader via zijn of haar familie te pakken krijgen.”