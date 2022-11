Hein Vanhaezebrouck kiest voor Depoitre en Salah in de aanval bij AA Gent voor cruciaal Conference League-duel

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck kiest in de allesbeslissende slotwedstrijd in de groepsfase van de Conference League, donderdagavond in de Ghelamco Arena tegen het Noorse Molde, voor Laurent Depoitre en Ibrahim Salah als aanvallers. Zij verschijnen net als tegen het Ierse Shamrock Rovers aan de aftrap.