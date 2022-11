Onklopbare Felix Auger-Aliassime stuurt Gilles Simon met tennispensioen in Parijs

Gilles Simon (ATP 188) heeft zijn laatste professionele wedstrijd gespeeld. De 37-jarige Fransman werd in de achtste finales van het Masters 1.000-toernooi van Parijs (hardcourt/5.415.410 euro) in twee sets (6-1 en 6-3) uitgeschakeld door de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 8). Simon had eerder al bekendgemaakt dat hij na dit seizoen een punt achter zijn carrière zou zetten. Hij ontving mede om die reden een wildcard voor het grootste indoortoernooi van Frankrijk.

De voormalige nummer 6 van de wereld had eerder in het toernooi een staaltje van zijn oude kunnen laten zien met zeges op de Schot Andy Murray (ATP 48) en de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 11), maar kwam er tegen Auger-Aliassime aanvankelijk niet aan te pas. De Canadees brak meteen de eerste opslagbeurt van Simon en haalde daarna de eerste set eenvoudig binnen. De tweede set liep gelijk op tot 3-3, maar na twee servicebreaks was het gedaan met de partij én de carrière van Simon.

De Fransman veroverde in zijn loopbaan veertien titels. Hij reikte in 2009 tot de kwartfinales van de Australian Open en haalde in 2015 ook de laatste acht op Wimbledon. Auger-Aliassime, die zich deze week verzekerde van een plek op de ATP Finals van later deze maand, treft in de volgende ronde de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 21).

Lorenzo Musetti (ATP 23) zorgde donderdag voor een verrassing in Parijs door Casper Ruud uit te schakelen. De Italiaan was met 4-6, 6-4 en 6-4 te sterk voor de Noorse nummer 4 van de wereld. Carlos Alcaraz plaatste zich eenvoudig voor de kwartfinales. De Spaanse nummer een van de wereld boekte een overwinning in twee sets (6-1 en 6-3) op de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 28).