Onze tv-tips: een bijzondere leerling, een verloren zoon en snelle wagens

Kindergarten Teacher

NPO3, vr, 23.25u

Maggie Gyllenhaal speelt op weergaloze wijze lerares Lisa Spinelli die op een aparte manier erg toegewijd is aan haar leerlingen. Ze ontdekt dat een vijfjarige uit haar klas een wonderkind is en raakt gefascineerd door hem. In 2014 maakte een Israëlische film onder dezelfde naam heel wat indruk, maar deze Amerikaanse versie hoeft er zeker niet voor onder te doen.

Kampioenenjaar

Canvas, vr, 21.30u

Het vierde deel van deze prima docureeks over voetbalseizoen 2010-2011 waarin Genk kampioen werd. In de hervertelling van deze magische periode zijn we terechtgekomen in januari. Na de winterstop kan coach Vercauteren rekenen op de verloren zoon Anthony Vanden Borre. De twee hebben een verleden bij Anderlecht en kunnen het goed bij elkaar vinden. Samen blikken ze terug op hun samenwerking.

Fast & Furious 8

VTM2, vr, 20.35u

Voor wie toe is aan een gezellig avondje onderuitgezakt genieten van actie en spektakel. Hoewel al het achtste deel doet deze franchise met Vin Diesel niet vervelen. We pikken de draad op als de belangrijkste personages hun normale levens weer leiden. Maar wanneer een mysterieuze vrouw Dom verleidt om terug te keren naar het misdaadleven, staat de vriendschap van de groep op het spel. (tove)